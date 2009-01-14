Коррекция архива новостей на сайте.

Сейчас на сайте www.divingfinder.com есть новостная лента на главной странице + архив текущего месяца тут http://www.divingfinder.com/news/ внизу страницы ссылки на архивы за предыдущие месяцы.

Хотелось бы организовать архив новостей более удобным и логичным образом. Вот хороший пример по дням http://novoteka.ru/time/2008-12-8 . В нашем случае вполне устроит по неделям.

Новости - отдельный скрипт, независимый от движка сайта.

Желательно получить предложение от того, кто уже выполнял подобную работу и имеет возможность показать примеры.