Идея такова: добавлять изображение к материалу двумя кликами. 1. жмём кнопку вставить (выбираем файл на локальной машине, его параметры вставки) 2. жмём кнопку закачать (файл автоматически загружается и становится доступным для вставки в материал простым перетаскиванием) Техническое Задание: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коррекция архива новостей на сайте.
Сейчас на сайте www.divingfinder.com есть новостная лента на главной странице + архив текущего месяца тут http://www.divingfinder.com/news/ внизу страницы ссылки на архивы за предыдущие месяцы.
Хотелось бы организовать архив новостей более удобным и логичным образом. Вот хороший пример по дням http://novoteka.ru/time/2008-12-8 . В нашем случае вполне устроит по неделям.
Новости - отдельный скрипт, независимый от движка сайта.
Желательно получить предложение от того, кто уже выполнял подобную работу и имеет возможность показать примеры.
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