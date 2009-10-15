Разработка сайта по готовому ТЗ

$2500
Веб-программированиеЗавершен7 заявок2252 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется по готовому ТЗ сделать сайт. Дизайн будет предоставлен, верстку тоже делают люди Заказчика. От исполнителя требуется только веб-программирование.

По данному проекту буду сотрудничать только с опытными программистами с хорошими отзывами.

Работа сложная, но интересная.

С выбранным исполнителем работаем через заключение договора. Оплата по безналичному расчету в евро.

ТЗ прикрепил к проекту, качайте отсюда, а то на отправку всем писем и контроль за ответами уходит масса времени, которого всегда не хватает. После ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте свои предложения по срокам и цене. Предложения без цены в проекте рассматривать не буду.

15 лет назад
anj_m
59 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
INSARTua
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$2650
70 дней
Очень доволен сотрудничеством с Василием. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Внимательно выслушивались и реализовывались все пожелания заказчика. Рекомендую.
Очень хороший заказчик: граммотно поставленная задача, адекватное общение, своевременная оплата. Будем рады сотрудничать с Андреем опять.