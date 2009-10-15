Разработка сайта по готовому ТЗ

Требуется по готовому ТЗ сделать сайт. Дизайн будет предоставлен, верстку тоже делают люди Заказчика. От исполнителя требуется только веб-программирование.

По данному проекту буду сотрудничать только с опытными программистами с хорошими отзывами.

Работа сложная, но интересная.

С выбранным исполнителем работаем через заключение договора. Оплата по безналичному расчету в евро.

ТЗ прикрепил к проекту, качайте отсюда, а то на отправку всем писем и контроль за ответами уходит масса времени, которого всегда не хватает. После ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте свои предложения по срокам и цене. Предложения без цены в проекте рассматривать не буду.