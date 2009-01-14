Темплейт с монстров повесить на него админку

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок191 просмотр
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Добрый вечер !

1. берём любой темплейт от сюда http://www.templatemonster.com/category/architecture/

2. Вешаем на наш выбранный темплет Админку что-бы можно было из админки набивать контекст сайта ( текст картинки такие мелочи !)

3. язык системы должен поддерживать (русский, английский , иврит )

4. Никаких предоплат только сделная работа

15 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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