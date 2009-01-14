Темплейт с монстров повесить на него админку

Идея такова: добавлять изображение к материалу двумя кликами. 1. жмём кнопку вставить (выбираем файл на локальной машине, его параметры вставки) 2. жмём кнопку закачать (файл автоматически загружается и становится доступным для вставки в материал простым перетаскиванием) Техническое Задание: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер !
1. берём любой темплейт от сюда http://www.templatemonster.com/category/architecture/
2. Вешаем на наш выбранный темплет Админку что-бы можно было из админки набивать контекст сайта ( текст картинки такие мелочи !)
3. язык системы должен поддерживать (русский, английский , иврит )
4. Никаких предоплат только сделная работа
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