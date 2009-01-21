Нужно убрать звук с флехи. Срочно!

Порученная работа хоть и не большая, но по ней можно было понять, что Артем талантливый человек способный качественно, а главное во время выполнить порученное задание. Без лишних разговоров и каприз работа была выполнена на «отлично» Советую. Руководитель дизайн студии Святослав Сербин