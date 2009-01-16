Имеется текстовый файл: A | B | C 11.22.33.44|10|1 20.30.40.50|15|0 ... 43.12.31.65|20|3 Необходимо написать скрипт, который разобьет список ip-адресов по диапазонам и ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Имеется текстовый файл: A | B | C 11.22.33.44|10|1 20.30.40.50|15|0 ... 43.12.31.65|20|3 Необходимо написать скрипт, который разобьет список ip-адресов по диапазонам и ...
Необходимо написать сам скрипт + составить список вопросов для теста. Детальное ТЗ (покажу примеры) при личном общении.