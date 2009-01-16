bgtu

Вавилов Антон bgtu

 
32 годаБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скрипт создания диапазона ip из списка ip адресов
Спасибо за проект. Отлично поработали.
+++
Ответный отзыв
sspy
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Скрипт теста IQ
Хороший заказчик, чесный, работали по СБС, но в процессе нужно было доплатить все оплатил. Всем советую!!!
+++
Ответный отзыв