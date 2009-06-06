Установить доп моды на форум PHP bb

1. Сделать так чтобы первые скажем 5 постов новых участников публиковались только после того, как их утвердит модератор (но для этого их нужно сделать невтдимыми для остальных) + сделать отдельную рубрику для модераторов посты новых участников. Пока пять первых постов не будут утверждены, пмсать дальше участник не сможет. Это гораздо усложнит флуд.

2. Сделать запрет писать личные сообщения, пока участник не оставит 10 постов на форуме... В сочетании с первым пунктом это может дать защиту от рассылки в личку.

3. Ограничито кол-во символов в сообщении (защита от громадных простыней)

4. Ограничить рассылку одиноковых писем в личкем (скажем не более 3-х человек)

5. ЗАщиту от работов сделать. Она уже реализована (вопрос - ответ)!