Программа

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок369 просмотров
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Нужна программа способная автономно: 1.)создавать новые топики на форумах 2.) размещать сообщения на форумы в один и тот же топик, т.е. осуществлять вход на форум под определенным ником и оставлять сообщение в нужном топике. Возмоность автоматической регистрации не обязательна, лишь бы возможно было произвести выше описанные действия. Оплата за работу договорная.

15 лет назад
newparen
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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