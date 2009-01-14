Мод для IPB 2.3.x

Итак нужно сделать страничку с регистрацией как в https://passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=http://mail.yandex.ru 1)чтоб то что там ввели сохранялось на другой html страничке . (в формате login:****** password****** 2)чтоб при открытие этой странички закрывались все другие. 3)(необязательно но желательно ) после того как ...