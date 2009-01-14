Мод для IPB 2.3.x

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Есть форум, на нём есть каталог товаров.

Нужно написать мод корзины, или просто оформления товары, и её оплаты.

15 лет назад
firmont
Данис 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
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