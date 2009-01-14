Мод для IPB 2.3.x

Требуется по готовому ТЗ сделать сайт. Дизайн будет предоставлен, верстку тоже делают люди Заказчика. От исполнителя требуется только веб-программирование. По данному проекту буду сотрудничать только с опытными программистами с хорошими отзывами. Работа сложная, но интересная. С выбранным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форум, на нём есть каталог товаров.
Нужно написать мод корзины, или просто оформления товары, и её оплаты.
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