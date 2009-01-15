Выборка из RSS по ключевоу слову и резул-т в HTML

Написать грабер прайс листа интернет магазинов. те есть несколько интернет магазинов продающих одинаковую продукцию , необходим скрипт, который бы по артикулу производил мониторинг изменний цен в магазинах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Например, есть RSS канал...
Мы задаем определенное "ключевое слово" или "несколько ключевых слов"...
В результате необходимо (отсортировать, выбрать) и выводить записи в HTML виде, только те, в которых есть это ключевое слово..., без разницы где это слово и/или в заголовке и/или в тексте...
Выводить записи в классическом виде:
дата записи
заголовок записи
текст записи
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