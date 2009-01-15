Выборка из RSS по ключевоу слову и резул-т в HTML

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Например, есть RSS канал...

Мы задаем определенное "ключевое слово" или "несколько ключевых слов"...

В результате необходимо (отсортировать, выбрать) и выводить записи в HTML виде, только те, в которых есть это ключевое слово..., без разницы где это слово и/или в заголовке и/или в тексте...

Выводить записи в классическом виде:

дата записи

заголовок записи

текст записи

HTML
15 лет назад
karintsev
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать грабер прайс листов интернет-магазинов

    $100

    Написать грабер прайс листа интернет магазинов. те есть несколько интернет магазинов продающих одинаковую продукцию , необходим скрипт, который бы по артикулу производил мониторинг изменний цен в магазинах

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Меню Virtuemart

    Подправить меню Virtuemart что бы обрабатывались ссылки в http://www.artio.net/en/joomla-extensions/joomla-seo-sef-component-artio-joomsef Пример. Статичное меню на главной www.Perestroika.com.ua Ссылается Детская мебель http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html Меню виртуалмарта на страничке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html справа Выдает ссылку на Детская мебель как http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.browse/category_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,51/

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выпадающее меню

    Подобрать и настроить модуль меню под joomla 1.0.15 (возможно платный). Меню должно быть по функционалу (отображению) подобно http://www.gifts.com/ (горизонтальное меню сверху) с выпадающими вкладками...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен парсер информации для одного сайта.

    Есть портал (в личке дам ссылку) Там есть логин пароль. Это доступ к информации, представленной в виде списка с кнопочкой "подробней". Задача: нужно прграмку (или скрипт) который будет заходить на каждый пункт "подробней" и вынимать информацию. Ручками это просто ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать сайт

    Sitka.com.ua нужно привести в чувства сайт: 1. Убрать фреймы 2. сделать резиновый дизайн 3. переверстать так что бы было максимально приемлемо для продвижения в поисковиках 4. Изменить систему администрирования 5. Сделать 3 языковых панели, рус, ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внести изменения в скрипт php добавления фото

    $20

    Добавляю фотографии с помощью php скрипта, указываю фото - оно загружается, при этом создается страница такого вида http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_410.php, также создается уменьшенная копия фото и помещается здесь вниз http://www.bfoto.ru/zakat.php Я хотел бы чтобы последние загруженные фотографии выводились ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт хостинга картинок

    Нужно создать подобный сайт ipicture.ru, imageshost.ru и т.д. Дизайн минемален. Форма загруки 1.Файл 2.Повернуть на столько то градусов 3.Размер превью 4.Описание 5.Надпись превью PHP+MySQL Указывайте сразу цены и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нейронные сети

    Принцип работы: описываю суть -&gt; вы cоставляете ТЗ -&gt; вношу изменения -&gt; работаем над созданием алгоритмов и/или реализации алгоритмов нейронных сетей.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мод для IPB 2.3.x

    Есть форум, на нём есть каталог товаров. Нужно написать мод корзины, или просто оформления товары, и её оплаты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад