Выборка из RSS по ключевоу слову и резул-т в HTML

Например, есть RSS канал...

Мы задаем определенное "ключевое слово" или "несколько ключевых слов"...

В результате необходимо (отсортировать, выбрать) и выводить записи в HTML виде, только те, в которых есть это ключевое слово..., без разницы где это слово и/или в заголовке и/или в тексте...

Выводить записи в классическом виде:

дата записи

заголовок записи

текст записи