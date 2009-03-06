Нужно сделать из картинки флешку

Спасибо огромное, и шапка-флешка , и логотип мне очень понравились! Максим учел абсолютно все пожелания, в результате получилось именно то, что хотелось. Работа была оплачена предварительно полностью и была доведена до конца. Поэтому нет никаких оснований считать человека аферистом. Максим профессионал своего дела. Когда понадобятся баннеры - буду снова обращаться к нему!