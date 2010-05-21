Нужно создать правильный файл robot.txt для Гугла в первую очередь, а также для Яндекса и других поисковых систем, чтобы страницы не попадали в исключения. Сайт на опенкарт, 4 сайта на движке. Карта сайта есть.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть дополнительный, не входящий в базовую комплектацию модуль карты сайта. Нужно правильно настроить и проверить его индексацию гуглом.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
40 фото обработать в фотошопе. СегодняОбработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
После уставновки дополнительного модуля по оплате и общей суммы заказа кнопка подтверждения заказа не работает - покупатель не получает e-mail о подтверждении заказа, заказ попадает в потерянные заказы. Нужно найти и устранить проблему.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Самое необходимое для вывода сайта в гугле и яндексе. Не нужно на данный момент продвижение сайта, только настройка. Есть файл robots, карта сайта xml, регистрация в гугл аналитикс и яндексе. Основной язык покупателей - греческий, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужен парсер с Aliexpress недорогоВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Добавление сайта на сайт сравнения цен - создание файла с данными, которые необходимы для этого сайта. 2) Добавление кнопок соцсетейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Добавление на сайт сравнения цен. 2) Активизация модуля оплаты по PayPal, связь с платежной системой. 3) Устранение мелких ошибок.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $30
Есть интернет-магазин на VamShop. Посещаемость – 150 уникумов в день, 850 товаров. Хостинг в Греции. В последнее время сайт ужасно тормозит. ( "Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in .../) Нужно настроить, оптимизировать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $40
1) Из приложенной картинки нужно сделать флешку такую примерно: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=10878&pr_code=9FYPvZQpvJ20tqfa5VlD8JIl9cVsoa чтобы плыли облака, на море колыхались волны и трава шевелилась при открытии и наводе мыши. Добавить надпись вверху: ECOBABYВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть сайт по шаблону. Нужно, не меняя по большому счету дизайн, сделать интернет-магазин на трех языках (греческий - основной, русский, английский) с корзиной и подключение к странице банка для приема плятежей.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад