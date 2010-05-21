handrika

Наталия Хандрика handrika

 
46 летГреция/Афины
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
tatyya
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Срочная обработка фото
Надежный покупатель! Было очень приятно работать, четко поставлены задачи, оплата в срок, очень рекомендую, спасибо Вам!
Работа выполнена быстро и качественно, рекомендую! Татьяна принимает оплату из-за рубежа, поэтому и с этим всё было без затруднений. Буду обращаться еще!
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esergey
Сергей 
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Оптимизация движка VamShop
Приятный в общении заказчик. Все обьяснется понятно, тз четкое. С оплатой тоже все гуд.
Сергей выполнил работу качественно и быстро. Сайт после оптимизации и смены пакета хостинга, которую посоветовал Сергей работает отлично! Большое спасибо! Буду обращаться еще!
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dimas09
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен сайт интернет-магазина
Сработались!!! С оплатой проблем нету!
Спасибо Дмитрию, сделал отличный сайт и настроил его для нужд нашего магазина. Всегда на связи, отлично понимает задания и выполняет все пожелания оперативно. Очень приятно было работать. Буду обращаться еще!
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digitart
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужно сделать из картинки флешку
Спасибо огромное, за понимание и поддержку. В процессе выполнения заказа возникли определенные трудности, которые Наталья восприняла адекватно, и терпеливо ждала завершения задания. Вежливость и способ общения - это просто образец ведения деловых переговоров. Очень приятно работать с таким заказчиком.
Спасибо огромное, и шапка-флешка , и логотип мне очень понравились! Максим учел абсолютно все пожелания, в результате получилось именно то, что хотелось. Работа была оплачена предварительно полностью и была доведена до конца. Поэтому нет никаких оснований считать человека аферистом. Максим профессионал своего дела. Когда понадобятся баннеры - буду снова обращаться к нему!
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