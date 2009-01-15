Надо сделать флеш анимацию

Подправить меню Virtuemart что бы обрабатывались ссылки в http://www.artio.net/en/joomla-extensions/joomla-seo-sef-component-artio-joomsef Пример. Статичное меню на главной www.Perestroika.com.ua Ссылается Детская мебель http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html Меню виртуалмарта на страничке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html справа Выдает ссылку на Детская мебель как http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.browse/category_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,51/
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Суть анимации такова:
крупным планом - в землю попадает зерно,
отъезд, зерно прорастает, над поверхностью появляется нежный гибкий стебель, раскрываются первые листья... (РОЖДЕНИЕ)
отъезд, дерево растёт и вот это уже небольшое деревце с яркой листвой и стройным стволом. - (ЮНОСТЬ)
отъезд, дерево разростается и превращается в сильное крпкое яркое, вселяющее уверенность и желание укрытьсяв его тени (ЗРЕЛОСТЬ)
Во время всего роста вокруг него всё изменяется и ростёт вместе с ним, но оно доминирует и всегда на первом плане.
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