Надо сделать флеш анимацию

$250
Веб-программированиеЗакрыт39 заявок465 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть анимации такова:

крупным планом - в землю попадает зерно,

отъезд, зерно прорастает, над поверхностью появляется нежный гибкий стебель, раскрываются первые листья... (РОЖДЕНИЕ)

отъезд, дерево растёт и вот это уже небольшое деревце с яркой листвой и стройным стволом. - (ЮНОСТЬ)

отъезд, дерево разростается и превращается в сильное крпкое яркое, вселяющее уверенность и желание укрытьсяв его тени (ЗРЕЛОСТЬ)

Во время всего роста вокруг него всё изменяется и ростёт вместе с ним, но оно доминирует и всегда на первом плане.

15 лет назад
delamartter
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Меню Virtuemart

    Подправить меню Virtuemart что бы обрабатывались ссылки в http://www.artio.net/en/joomla-extensions/joomla-seo-sef-component-artio-joomsef Пример. Статичное меню на главной www.Perestroika.com.ua Ссылается Детская мебель http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html Меню виртуалмарта на страничке http://www.perestroika.com.ua/kupit-mebel/detskaya-mebel.html справа Выдает ссылку на Детская мебель как http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.browse/category_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,51/

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выпадающее меню

    Подобрать и настроить модуль меню под joomla 1.0.15 (возможно платный). Меню должно быть по функционалу (отображению) подобно http://www.gifts.com/ (горизонтальное меню сверху) с выпадающими вкладками...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка каталога

    $1000

    Требуется разработать каталог применяемости запасных частей для автомобилей. За основу взять: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html Обязательно наличие портфолио

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Расписание занятий

    Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий. Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработать DLE

    $50

    Нужно немного изменить 7.3 1. нужно новое поле на странице добавления новости, для введения урла картинки с удаленного сервера, чтобы добавление новости и картинки было в один клик. Для картинки нужно сделать переменную, чтобы картинка показывалась ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать из картинки флешку

    $40

    1) Из приложенной картинки нужно сделать флешку такую примерно: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=10878&amp;pr_code=9FYPvZQpvJ20tqfa5VlD8JIl9cVsoa чтобы плыли облака, на море колыхались волны и трава шевелилась при открытии и наводе мыши. Добавить надпись вверху: ECOBABY

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Выборка из RSS по ключевоу слову и резул-т в HTML

    Например, есть RSS канал... Мы задаем определенное "ключевое слово" или "несколько ключевых слов"... В результате необходимо (отсортировать, выбрать) и выводить записи в HTML виде, только те, в которых есть это ключевое слово..., без разницы где это слово ...

    HTML
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен парсер информации для одного сайта.

    Есть портал (в личке дам ссылку) Там есть логин пароль. Это доступ к информации, представленной в виде списка с кнопочкой "подробней". Задача: нужно прграмку (или скрипт) который будет заходить на каждый пункт "подробней" и вынимать информацию. Ручками это просто ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад