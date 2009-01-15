Надо сделать флеш анимацию

Суть анимации такова:

крупным планом - в землю попадает зерно,

отъезд, зерно прорастает, над поверхностью появляется нежный гибкий стебель, раскрываются первые листья... (РОЖДЕНИЕ)

отъезд, дерево растёт и вот это уже небольшое деревце с яркой листвой и стройным стволом. - (ЮНОСТЬ)

отъезд, дерево разростается и превращается в сильное крпкое яркое, вселяющее уверенность и желание укрытьсяв его тени (ЗРЕЛОСТЬ)

Во время всего роста вокруг него всё изменяется и ростёт вместе с ним, но оно доминирует и всегда на первом плане.