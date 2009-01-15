Срочно! Регулярки и реплейс

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок295 просмотров
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ищет урл.

НАДО ЧТОБЫ находил НЕ УРЛ а ССЫЛКУ (а, хреф там) и заключал в ноиндекс Юзаем как понятно стринг репласе

Цена в районе 3-4 уе, СРОЧНО В АСЮ 465651763

15 лет назад
Chikorat
Егор 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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