Разработка online календаря

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки218 просмотров
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Суть проекта заключается в создании онлайн-календаря для дайвинг центра.

Внешний вид страницы напоминает сетку органайзера. Сетка может

отображаться в 2 начертаниях неделя и месяц.

В самом календаре показывается расписание работы преподователей центра, поездки, загрузка оборудования, время проводимых курсов.

Администрирование календаря должно иметь несколько уровней доступа. Самый

высокий доступ имеет Администратор клуба. Он может назначать/отменять/

изменять любое событие в календаре. При необходимости администраторов

клуба может быть несколько. Каждый логгинится с индивидуальным паролем.

В группу «курсы» может входить несколько инструкторов. Они могут

создавать событие в этой группе и редактировать его, но каждый инструктор

может редактировать только то событие которое он создал сам.

Обязательным пунктом проекта является синхронизация с iCal (Mac OS X).

Это достаточно краткое описание. Более подробно - после согласования всех деталей.

15 лет назад
ArtPaladin
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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