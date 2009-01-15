Доработать WebAsyst Shop-Script #2

Цены товаров разбить на 2 категории

Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная)

Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный %

например Конечная цена для обычных зарегистрированных пользователей была = Цена без накрутки + 50%

Для группы администраторов в админке видно 2 цены отпускная (без накрутки) и конечная цена уже для покупателей.

Возможность менять % накрутки.

Возможность устанавливать разный % накрутки для различных ОСНОВНЫХ категорий товаров.

+ Доработать расчет доставки....