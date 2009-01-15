Доработать WebAsyst Shop-Script #2

Починить на этом шопскрипте многоязыковую версию вот сайт http://www.shopargo.kz/ Короче там пишет, что продуктов нет, когда язык добавляешь Надо, чтобы можно было языки добавлять и работало все нормально
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цены товаров разбить на 2 категории
Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная)
Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный %
например Конечная цена для обычных зарегистрированных пользователей была = Цена без накрутки + 50%
Для группы администраторов в админке видно 2 цены отпускная (без накрутки) и конечная цена уже для покупателей.
Возможность менять % накрутки.
Возможность устанавливать разный % накрутки для различных ОСНОВНЫХ категорий товаров.
+ Доработать расчет доставки....
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