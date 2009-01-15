Создать HTTP запрос (правильно написать URL)

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки275 просмотров
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Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице.

Нужно:

а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров

б) выводить на странице не первые 10 результатов, а все найденные.

http://

ИСХОДНИКОВ НЕТ :(

Возможно я не совсем точно выразился, но суть такова - граббер у меня есть (если это то, очем я думаю) и я должен вставлятьтуда линки с сайтов, которые нужно просматривать. Сайты разумеется не мои. Хотелось бы переделать (ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО, чего я, к сожалению, не знаю) линк таким образом, чтобы сервер возвращал более конкретную информацию (как я себе представляю, добавить в линк переменную, обозначающую минимальный пробег, но как узнать как она называется на сервере?).

При необходимости готов перезвонить или сообщить любую дополнительную информацию по эл. почте.

Жду Ваших предложений.

Зарание благодарю.

15 лет назад
romeoFFM
Роман 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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