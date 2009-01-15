Создать HTTP запрос (правильно написать URL)

Разобраться, почему в ИЕ не подгружается Flash плеер. Плеер стоит отсюда: http://www.longtailvideo.com/ (FLV Player) На сайте работает в ИЕ, на нашем нет. Разобраться и поправить. Сделать всё нужно сегодня (16 января). оплата минимальная по ьезопасной сделке + отзыв ...
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Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице.
Нужно:
а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров
б) выводить на странице не первые 10 результатов, а все найденные.
http://
ИСХОДНИКОВ НЕТ :(
Возможно я не совсем точно выразился, но суть такова - граббер у меня есть (если это то, очем я думаю) и я должен вставлятьтуда линки с сайтов, которые нужно просматривать. Сайты разумеется не мои. Хотелось бы переделать (ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО, чего я, к сожалению, не знаю) линк таким образом, чтобы сервер возвращал более конкретную информацию (как я себе представляю, добавить в линк переменную, обозначающую минимальный пробег, но как узнать как она называется на сервере?).
При необходимости готов перезвонить или сообщить любую дополнительную информацию по эл. почте.
Жду Ваших предложений.
Зарание благодарю.
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