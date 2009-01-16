Есть шаблон в PSD. Требуется сделать сайт на AMIRO

Добрый день!

Есть дизайн мужского сайта в формате PSD

Требуется сделать шаблон и настроить функционал на системе amiro free или предложенной вами надежной системе

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Бюджет - 2000 рублей

Понимаю, что бюджет небольшой, но все же...

В качестве небольшой компенсации размещаем внизу логотип вашей студии или ваш лого с прямой ссылкой на сайт вашей компании