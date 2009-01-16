Сделать разбивку постраничную

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок216 просмотров
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Есть магазин, в нем товары разделяются только по категориям и выводятся все на одной странице.

ТЗ нужно сделать чтобы на 1 страничке выводилось определенное кол-во товаров (5-7)

15 лет назад
alexlip
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень адекватный человек, цену не завышал, сделал все быстро и качественно. Сразу видно что свое дело знает. спасибо за работу.
Четко поставленная задача, благодаря чему быстрое решение. Всем рекомендую.
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