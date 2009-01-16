Пополнение Skype

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Требуется скрипт по пополнению Skype счетов с сайта

Описание работы:

Скрипт работает на сайте,возможно со своей админкой

Генерирует ваучеры различных номиналов в валюте USD (0.5,1,2,5,10 и тому подобное,можно произвольные цифры)

Принцип пополнения счетов клиента: когда клиент заходит на сайт продавца для активации ваучера,вводит свои даные Логин и Пароль и Номер Ваучера, скрипт должен выслать клиенту подписку из Контрольной панели Продавца и автоматически подтвердить его согласие на пополнение счетов!

Списание средств происходит с Контрольной панели Продавца заданной суммой в ваучере!

Данный скрипт уже распространен,у кого есть может готовый материал,работы не много,за более подробной работы скрипта могу дополнить при общении...

Пример работы скрипта http://www.wmodin.ru/skype/aktiv/ есть много еще подобных сайтов

15 лет назад
priisk
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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