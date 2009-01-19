Обновить скрипт интернет-магазина

Человек ответственный. Если сказал, что сделает значит сделает. Дал заказ на обновление и правку сайта, попалось 3 фрилансера, которые кинули или про пали не справившись с заданием. Но данный человек, сразу смог оценить все и сказал, что и как, в какой срок сможет сделать. Оказалось все на деле хорошо, очень благодарен что выручил, а то и так уже из-за не работо способности сайта сели на уши. Честный, отзывчивый, и хороший фрилансер