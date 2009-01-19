Обновить скрипт интернет-магазина

Есть магазин, в нем товары разделяются только по категориям и выводятся все на одной странице. ТЗ нужно сделать чтобы на 1 страничке выводилось определенное кол-во товаров (5-7)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин, на основе движка shop-script premium, данный интернет магазин надо обновить до webasyst
цена 1000 рублей ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ
Все скрипты,уже залиты, в основном требуется подправить шаблон, и базу перенести.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗНАЮЩИХ движок интернет магазина Shop script
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день. Необходима помощь в подготовке скриптов для внедрения на сайт. CMS система - SantaFox (есть полная документация и инструкция по разработке). Подробнее про модули: 1. Словарь (импорт данных) 2. Словарь синонимов 3. Синонимайзер 4. Подсчет символов (статистика по тексту), расчет стоимости ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Есть дизайн мужского сайта в формате PSD Требуется сделать шаблон и настроить функционал на системе amiro free или предложенной вами надежной системе Подробнее в приложении Бюджет - 2000 рублей Понимаю, что бюджет небольшой, но все же... В качестве небольшой ...Закрыт15 лет назад
Требуется корректировка страниц сайта. Нужна быстрая и качественная работа. Рассчитываю на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице. Нужно: а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров б) выводить на странице не первые ...Закрыт15 лет назад
Разобраться, почему в ИЕ не подгружается Flash плеер. Плеер стоит отсюда: http://www.longtailvideo.com/ (FLV Player) На сайте работает в ИЕ, на нашем нет. Разобраться и поправить. Сделать всё нужно сегодня (16 января). оплата минимальная по ьезопасной сделке + отзыв ...Закрыт15 лет назад
Цены товаров разбить на 2 категории Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная) Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный % например ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Починить на этом шопскрипте многоязыковую версию вот сайт http://www.shopargo.kz/ Короче там пишет, что продуктов нет, когда язык добавляешь Надо, чтобы можно было языки добавлять и работало все нормальноВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт/сайт на подобии depositfiles . С небольшими изменениями , без проблем с лицензией.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать городской портал на Джомле Шаблон можно использовать любой подходящий из доступных в интернете Джомла уже установлена версия 1.5 Задача: Найти в интернете подходящий шаблон и скачать его, установить необходимые модули компоненты и расставить вывод в шаблоне. Пример www.38i.ru Жду ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад