Обновить скрипт интернет-магазина

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки247 просмотров
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Есть интернет магазин, на основе движка shop-script premium, данный интернет магазин надо обновить до webasyst

цена 1000 рублей ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ

Все скрипты,уже залиты, в основном требуется подправить шаблон, и базу перенести.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗНАЮЩИХ движок интернет магазина Shop script

15 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aeryaguzov
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Человек ответственный. Если сказал, что сделает значит сделает. Дал заказ на обновление и правку сайта, попалось 3 фрилансера, которые кинули или про пали не справившись с заданием. Но данный человек, сразу смог оценить все и сказал, что и как, в какой срок сможет сделать. Оказалось все на деле хорошо, очень благодарен что выручил, а то и так уже из-за не работо способности сайта сели на уши. Честный, отзывчивый, и хороший фрилансер
Отличный заказчик!!! Сергей точно знает чего хочет!!! С ним очень приятно работать!!! Всем рекомендуем и надеемся на дальнейшее сотрудничество с Сергеем!!!
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