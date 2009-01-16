Торрент-трекер

Добрый день, нужен программист который изучен ниже изложенные торренты, выберит с них самое лучше, составит т3, обсудит его со мной, возможно что то уберем, что то оставим.

Тем самым создадим уникальный торрент. После обсуждения т3 оговорим сроки и бюджет.

Если вас интересует данное предложение, то прошу ответить мне и сказать когда будет готова ваше т3

http://www.torrentech.org/, http://hdtracker.ru,

http://stmusic.org, lztr.us, nnm-club.info и

0day.kiev.ua , pornolan.net , torrents.ru.