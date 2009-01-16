Автоматизировано брать даные с разрешенных сайтов?

Необходимо автоматизировано брать данные с определенных сайтов, с тех, с которых это разрешено, просто есть условие обязательна ссылка на источник, это мы всегда делаем в обязательном порядке... отличие только брать в ручную или автоматизированно и только!

Есть сайты, у них данные представлены всегда в одинаковом виде, т.е. всегда одни и те же id, class, теги...

это почти как "грабер", но подчеркиваю, мы всегда указываем все источники, все авторские права, кому принадлежат и т.д... по всем правилам, берем информацию только там, где ее можно брать... просто это будет делать не человек, а автомат?

Например, необходимо брать таблицу, она на сайте представлена в таком виде:

7

8

GERMANY

GER

969

7857

0.0