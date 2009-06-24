Верстка сайта и ТЗ на установку на Oscommerce

Необходим специалист по Oscommerce, на котором написан интернет-магазин www.pocyda.ru, нужен такой человек, который совмещает в себе и верстальщика, и программиста (либо у кого есть знакомый верстальщик, умеющий резать дизайн под Oscommerce). Развитие сайта предвидется, поэтому было б хорошо, если это был бы ответственный человек, который гибко и быстро реагировал на новые добавления.

У нас есть дизайн и ТЗ на программную часть. Оцените их! Скачать можно тут http://files.mail.ru/E9I1IF.

Все надо выполнить В ТОЧНОСТИ как написано, не добавлять самодеятельности.

Отпишите, пожалуйста, СТРОГО: о цене и сроках реализации (до полного функционирования). Сроки исполнения ОЧЕНЬ важны. В устном договоре будет указываться, на какую сумму будет снижаться стоимость работы в виду несоблюдения сроков.

Скачать дизайн и верстку можно тут http://files.mail.ru/E9I1IF

P.S. Красным в ТЗ написан некритичный функционал, который можно будет воплотить уже при работающем сайте.