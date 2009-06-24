Верстка сайта и ТЗ на установку на Oscommerce

Веб-программированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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Необходим специалист по Oscommerce, на котором написан интернет-магазин www.pocyda.ru, нужен такой человек, который совмещает в себе и верстальщика, и программиста (либо у кого есть знакомый верстальщик, умеющий резать дизайн под Oscommerce). Развитие сайта предвидется, поэтому было б хорошо, если это был бы ответственный человек, который гибко и быстро реагировал на новые добавления.

У нас есть дизайн и ТЗ на программную часть. Оцените их! Скачать можно тут http://files.mail.ru/E9I1IF.

Все надо выполнить В ТОЧНОСТИ как написано, не добавлять самодеятельности.

Отпишите, пожалуйста, СТРОГО: о цене и сроках реализации (до полного функционирования). Сроки исполнения ОЧЕНЬ важны. В устном договоре будет указываться, на какую сумму будет снижаться стоимость работы в виду несоблюдения сроков.

Скачать дизайн и верстку можно тут http://files.mail.ru/E9I1IF

P.S. Красным в ТЗ написан некритичный функционал, который можно будет воплотить уже при работающем сайте.

Верстка сайта
15 лет назад
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
katalonec
Николай 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
15 лет назад
$400
7 дней
Николай отлично справился с работой. Не ожидали - но он предложил нам лучшее решение интернет-магазина на новом дистрибутиве Oscommerce, умело адаптировал недостающие модули Новостей, Отзывов о товаре, Бизнес-статистику. Сам человек вызывает впечатление целенаправленного и собранного: мы общались кратко и по делу, строго в определенное время все изменения вносились на сайт. Рекомендую сотрудничество с этим человеком!
Хороший менеджер проектов. Артем оперативно реагирует на вопросы, доходчиво объясняет все неясные моменты ТЗ. Умеет договориться как с заказчиком так и с исполнителем, в том числе и по спорным моментам. Никаких проблем с оплатой. Постоянные заказы. Рекомендую для длительного сотрудничества.
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