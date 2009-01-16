Создание интернет-аукциона по типу скандинавского

$1500
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок306 просмотров
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Интересует создание интернет аукциона по типу скандинавского, требуется доработка функционала по наши требования, предложения рассматриваем до 25 января

15 лет назад
markusnn
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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