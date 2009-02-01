Оптимизирование скрипта(нагрузка на базу + защита)

Здравствуйте, у меня будет своеобразный проект..

Рассказываю… есть скрипт браузерной игрушки.. скажу сразу.. слабенький в защите + в нагрузке на базу…скрипт получается не маленький…(примерно около 5 мб ..), написан на пхп, работает на MySQL,воть…

Итак, на данный момент передомной стоит 2 проблемы, 1 – нагрузка на базу, 2 – защита движка от взломов

Что требуется? Помочь мне самому (т.к. обращаться к фрилансерам с заданием сделать эти 2 пункта будет оочень дороговато для меня, да и надож когда то самому начинать все это дело…) советами, ну и где то возможно советы – по конкретному коду… т.е. показать на примере..а я дальше остальное чтоб сам доделывал…

Где то обьяснить как идет фильтрация данных, где то как снизить нагрузку… короче думаю вы меня поняли смысл задания…

зы скрипт посмотреть дам при общении в аське

Стучите в аську, будем обсуждать 387138320

Ps: Денег как всегда нет, поэтому если сможем договориться чисто за символически, буду рад, стучите