Нужно изменить структуру и поставить новый дизайн.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Нужно изменить структуру и поставить новый дизайн для сайта sexkino.su. Дизайн сверстан. Структуру нужно изменить с имеющейся на примерно такую http://elit-porn.ru, флеш плеер должен остаться, соответственно уменьшившись в размере. Надеюсь услышить адекватную сумму :)

15 лет назад
dimastyic
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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