Adult сайт, граббер Adult видео

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки231 просмотр
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Ребята отзовитесь у кого есть уже наработки в таком направлении. просьба написать согласно условиям приведенных ниже.

1. По рунет или буржуев?

2. С каким сайтов контент берется?

3. скачивается ли на сервер или транслируется с чужого?

4. Возможность правки титлов и составления описания?

5. цена?

6. другие предложиния?

15 лет назад
legim
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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