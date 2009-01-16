Проект для программиста из Киева

Если вкратце, это будет сайт с платежной системой и закрытым доступом к отдельным страницам – система удаленного обучения. Нужна простая но сильная админка для ввода данных и механизм открытия доступа к страницам после проплаты.

Языки русский и английский.

Дизайн и верстка есть. нужен только программинг. Проект срочный.

личная встреча в Киеве обязательна.

Возможна предоплата.

От вас примерная цена и готовность встретиться и обсудить

Просьба писать сюда или в ПМ, на асю не писать