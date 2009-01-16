Проект для программиста из Киева

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок195 просмотров
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Если вкратце, это будет сайт с платежной системой и закрытым доступом к отдельным страницам – система удаленного обучения. Нужна простая но сильная админка для ввода данных и механизм открытия доступа к страницам после проплаты.

Языки русский и английский.

Дизайн и верстка есть. нужен только программинг. Проект срочный.

личная встреча в Киеве обязательна.

Возможна предоплата.

От вас примерная цена и готовность встретиться и обсудить

Просьба писать сюда или в ПМ, на асю не писать

15 лет назад
speedy
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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