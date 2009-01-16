Доработать сайт

Здравствуйте,есть сайт www (asyl) kz У

Необходимо данный сайт поставить на Другую CMS (Сейчас стоит на очень не удобной)

Плюс:

1,Разработать два вида авторизайии: платная и бесплатная.(например сделать что-то

вроде (researh.asyl.kz) - там будет хранится новости аналитеке, которые в данный

момент хранятся на сайте)

2. Ниже функции "погоды на сайте" сделать дополнительную вкладку "Опросы". Там

например можно сделать график.

3. Исправить обратную связь на сайте.

4. Сделать картинки гиперссылкой для отображения в увеличенном виде.

5. Наладить порядок редактирования страниц на сайте www.asyl.kz .

При переходе по ссылкам не пугайтесь будет написано not found через 5 сек загрузится.

Жду ваших предложений !