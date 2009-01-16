Доделать сайт и админку

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Доброго времени суток, есть сайт www (Bakalei) Net

Админку купили за 40 баксов shopcms

она нас не устраивает! необходимо либо переделать, либо сменить на другую.

Требуется:

1) добавить в админку "Цену за ед. товара" т.к. сейчас она забита в "кратком описание товара"

2) добавить на сайт окошечко, рядом с кнопкой "в корзину" с указанием количества заказанных позиций.

3) поправить верстку сайта

4) визуально выделить "развернутый каталог" товаров

5) заменить отображение общего списка товара на сайте

6) сделать так, чтобы админка могла сама заливать исходный прайс, и добавлять новые позиции прайса и менять цены.

Жду Ваших предложений!

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15 лет назад
rtc
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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