Доделать сайт и админку

Необходимо с определенной пользователем периодичностью снимать информацию с сайта (будет указан) в базу данных. Из базы данных информация должна подгружаться: 1. На собственный сайт в определенном пользователем формате 2. В модель Excel при открытии/обновлении 3. В создаваемый excel ...
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Доброго времени суток, есть сайт www (Bakalei) Net
Админку купили за 40 баксов shopcms
она нас не устраивает! необходимо либо переделать, либо сменить на другую.
Требуется:
1) добавить в админку "Цену за ед. товара" т.к. сейчас она забита в "кратком описание товара"
2) добавить на сайт окошечко, рядом с кнопкой "в корзину" с указанием количества заказанных позиций.
3) поправить верстку сайта
4) визуально выделить "развернутый каталог" товаров
5) заменить отображение общего списка товара на сайте
6) сделать так, чтобы админка могла сама заливать исходный прайс, и добавлять новые позиции прайса и менять цены.
Жду Ваших предложений!
Сразу указывайте сроки и цену.
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