Функция оплаты услуг с кредитных карточек

Вот сайт: http://fairyland.am/

программа нужна чтобы по ней со своего сайта получать оплату услуг оплаченных с кредитных карточек, как например работает eBay сайт

Онлайн бранирование гостиниц в Армении со всего мира и других туристических услуг предоставляемых этим агенством.

Нужно чтобы любой человек мог сам заполнить анкету и оплатить свой тур, получая четкую информацию о свободных местах любой из ему понравившейся гостиницы или доступности им выбранной услуги.

Можете посмотреть тут: vermillionmaldivies.com - на их сайте есть пример резервировния и оплаты за свой номер в онлайн, а нам нужно чтобы в нашем сайте мы могли получить онлайн платеж по кредиткам

Если короче то: человек заходит на сайт, выбирает вид отдыха, платит через сайт и с его карты на вашу перечисляются деньги

bookign.com - это как сервер регистрирования номера во многих отелях мира, мы хотим иметь подобное для армении.

http://www.tripadvisor.com/ вот еще один сайт на который прошу обратить внимание