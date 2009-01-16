Функция оплаты услуг с кредитных карточек

Есть joomla1.5.x нужно аналог ContentTemplater, который создан для ветки 1.0 плагин, позволяющий создавать шаблоны на метках для отображения материалов. нужны следующие метки для редактирования: заголовок, автор, дата создания и тому подобное + кнопка Подробнее контакты: icq:3567468 skype:kirill_tse
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сайт: http://fairyland.am/
программа нужна чтобы по ней со своего сайта получать оплату услуг оплаченных с кредитных карточек, как например работает eBay сайт
Онлайн бранирование гостиниц в Армении со всего мира и других туристических услуг предоставляемых этим агенством.
Нужно чтобы любой человек мог сам заполнить анкету и оплатить свой тур, получая четкую информацию о свободных местах любой из ему понравившейся гостиницы или доступности им выбранной услуги.
Можете посмотреть тут: vermillionmaldivies.com - на их сайте есть пример резервировния и оплаты за свой номер в онлайн, а нам нужно чтобы в нашем сайте мы могли получить онлайн платеж по кредиткам
Если короче то: человек заходит на сайт, выбирает вид отдыха, платит через сайт и с его карты на вашу перечисляются деньги
bookign.com - это как сервер регистрирования номера во многих отелях мира, мы хотим иметь подобное для армении.
http://www.tripadvisor.com/ вот еще один сайт на который прошу обратить внимание
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