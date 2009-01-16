Доработка портала на основе google maps

Самописная CMS. Вывод на основе smarty templates. В системе используется google maps api. Все объекты на карте обозначены flash панорамками - небольшой пред-просмотр и развернутая информация в lightbox. Есть админка - там создание карт, объектов на карте, загрузка объектов оптом через CSV. Более детельное тз близко знакомым с этими технологиями.