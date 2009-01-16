Граббер/парсер + база данных

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок337 просмотров
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Необходимо с определенной пользователем периодичностью снимать информацию с сайта (будет указан) в базу данных. Из базы данных информация должна подгружаться:

1. На собственный сайт в определенном пользователем формате

2. В модель Excel при открытии/обновлении

3. В создаваемый excel файл в определенном пользователем формате

Спасибо за предложения! Уточняю: среда - asp.net, база - MS SQL Server 2005.

15 лет назад
petrobgegov
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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