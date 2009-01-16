Антилич для DLE

Нужен антилич для сокрытия ссылок для скачивания файлов за СМС-оплату.

Человек заходит на страницу скачивания и видит ссылку "Скачать файл".

Нажимает на неё и перед ним на аяксе всплывает окно с СМС-оплатой. Он отправляет СМС, получает код, вводит его, нажимает ОТПРАВИТЬ и это окно исчезает и юзер остается на той же странице оплаты и видит ту же самую ссылку "Скачать файл". НО при нажатии на эту ссылку уже не всплывает окно с оплатой, а начинает скачиваться файл (либо передаётся в даунлод менеджер (в зависимости от настроек системы юзера)). Ссылка после ввода кода уже выглядит не так: http://site.ru/papka/file.exe

а вот так:

http://site.ru/papka/sada36ewkv6ncvwsbh/file.exe

Ссылка действует определенное кол-во времени, которое я укажу в админке модуля смс-оплаты.