Антилич для DLE

Доброго времени суток, есть сайт www (Bakalei) Net Админку купили за 40 баксов shopcms она нас не устраивает! необходимо либо переделать, либо сменить на другую. Требуется: 1) добавить в админку "Цену за ед. товара" т.к. сейчас она забита в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен антилич для сокрытия ссылок для скачивания файлов за СМС-оплату.
Человек заходит на страницу скачивания и видит ссылку "Скачать файл".
Нажимает на неё и перед ним на аяксе всплывает окно с СМС-оплатой. Он отправляет СМС, получает код, вводит его, нажимает ОТПРАВИТЬ и это окно исчезает и юзер остается на той же странице оплаты и видит ту же самую ссылку "Скачать файл". НО при нажатии на эту ссылку уже не всплывает окно с оплатой, а начинает скачиваться файл (либо передаётся в даунлод менеджер (в зависимости от настроек системы юзера)). Ссылка после ввода кода уже выглядит не так: http://site.ru/papka/file.exe
а вот так:
http://site.ru/papka/sada36ewkv6ncvwsbh/file.exe
Ссылка действует определенное кол-во времени, которое я укажу в админке модуля смс-оплаты.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо с определенной пользователем периодичностью снимать информацию с сайта (будет указан) в базу данных. Из базы данных информация должна подгружаться: 1. На собственный сайт в определенном пользователем формате 2. В модель Excel при открытии/обновлении 3. В создаваемый excel ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Вот сайт: http://fairyland.am/ программа нужна чтобы по ней со своего сайта получать оплату услуг оплаченных с кредитных карточек, как например работает eBay сайт Онлайн бранирование гостиниц в Армении со всего мира и других туристических услуг предоставляемых этим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть joomla1.5.x нужно аналог ContentTemplater, который создан для ветки 1.0 плагин, позволяющий создавать шаблоны на метках для отображения материалов. нужны следующие метки для редактирования: заголовок, автор, дата создания и тому подобное + кнопка Подробнее контакты: icq:3567468 skype:kirill_tseВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Самописная CMS. Вывод на основе smarty templates. В системе используется google maps api. Все объекты на карте обозначены flash панорамками - небольшой пред-просмотр и развернутая информация в lightbox. Есть админка - там создание карт, объектов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Разработать интерактивное Web-приложение, по стилю и внешнему виду похожее на Goodle Shreadsheet, т.е. имеющее меню, toolbar, statusbar, всплывающую подсказку типа tooltip, диалоговое окно, ячейки разного цвета с редактированием и проверкой редактирования, чтением-сохранением базы данных.Назначение приложения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется убрать рекламу с ucoz внизу страниц "Сайт управляется системой Ucoz" Обращдться уже с готовым решением в приватВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Здравствуйте,есть сайт www (asyl) kz У Необходимо данный сайт поставить на Другую CMS (Сейчас стоит на очень не удобной) Плюс: 1,Разработать два вида авторизайии: платная и бесплатная.(например сделать что-то вроде (researh.asyl.kz) - там ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется flash-презентация. В формате .swf и тоже самое в .exe Файлы по функционалу ничем не отличаются. Весят по 27 мегабайт. Исходников нет. Необходимо: 1. Заменить тексты на русские (тексты есть) 2. Организовать подгрузку данных по запросу пользователя. Тоесть ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно поменять информацию на главной странице сайта www.motochina.ruВеб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад