Создать классный журнал

Нужно написание программы. которая будет брать данные из Exel и размещать их на сайте с движком WordPress, в программе должны быть поле входа для юзеров и админов. Данные (документ Exel) импортированные одним из юзеров на сайт могут быть заменены тем же документом, но уже редактированным администратором. На сайте данные размещаются в разные записи и публикуются (когда напишите, лично объясню что за данные и куда должны кидатся). Программа должна поддерживать создание новых юзеров и админов, а так же удаление их (эту функцию осуществляет главный администратор).

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