Сервис контроля качества

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Сервис контроля качества

Платформа: PHP/Apache/MySQL

Требуется: каркас сервиса, проверяющего качество кода.

ТЗ – прилагается

Функциональность:

1. Система аутентификации (с добавлением и правкой пользователей)

2. Проверка кода на соответствие стандартам кодирования компании (анализ текста)

3. Вывод статистических диаграмм и таблиц.

4. Количественый анализ кода (подсчет количества строк в файле и т.д.)

Работаю либо через безопасную сделку, либо с исполнителем из Петербурга (передача денег из рук в руки только после демонстрации работающей системы), либо без предоплаты (были прецеденты, когда после перечисления предоплаты исполнитель исчезал)

Сроки - 2-3 дня

Бюджет обсуждается индивидуально

15 лет назад
Melli-ro
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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