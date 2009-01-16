Нужно написание программы. которая будет брать данные из Exel и размещать их на сайте с движком WordPress, в программе должны быть поле входа для юзеров и админов. Данные (документ Exel) импортированные одним из юзеров на ...
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Сервис контроля качества
Платформа: PHP/Apache/MySQL
Требуется: каркас сервиса, проверяющего качество кода.
ТЗ – прилагается
Функциональность:
1. Система аутентификации (с добавлением и правкой пользователей)
2. Проверка кода на соответствие стандартам кодирования компании (анализ текста)
3. Вывод статистических диаграмм и таблиц.
4. Количественый анализ кода (подсчет количества строк в файле и т.д.)
Работаю либо через безопасную сделку, либо с исполнителем из Петербурга (передача денег из рук в руки только после демонстрации работающей системы), либо без предоплаты (были прецеденты, когда после перечисления предоплаты исполнитель исчезал)
Сроки - 2-3 дня
Бюджет обсуждается индивидуально
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