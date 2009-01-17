Поправить кое-какие мелочи в проекте PHP

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка106 просмотров
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Приватный проект для pingw33n

Исправить мелочи в проекте WR Time Tracker согласно спецификации в приложении.

PHP
15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
pingw33n
Дмитрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Как обычно, проект выполнен с отличным качеством и быстро. Еще раз спасибо! Будем работать и дальше.
Отличные условия сотрудничества, готов и планирую далее работать с Ником.
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