Сервис мгновенных сообщений

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Нужно в существующий сайт вставить модуль мгновенных сообщений от пользователя к пользователю

+ (желательно) видео чат cam2cam. Возможно использование коммерческих скриптов. Сервер red5.

!!! Только для тех у кого есть опыт в данном в вопросе + живой пример в портфолио.

Жду предложений по цене + ссылку на рабочий пример.

15 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад