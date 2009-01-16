Сервис мгновенных сообщений

Нужно в существующий сайт вставить модуль мгновенных сообщений от пользователя к пользователю

+ (желательно) видео чат cam2cam. Возможно использование коммерческих скриптов. Сервер red5.

!!! Только для тех у кого есть опыт в данном в вопросе + живой пример в портфолио.

Жду предложений по цене + ссылку на рабочий пример.