Скрипт галереи обоев рабочего стола.

$100
Веб-программированиеЗавершен14 заявок322 просмотра
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Необходи изготовить скрипт или подогнать любой движок для галереи обоев рабочего стола. Можно на основе бесплатных ЦМС (или галерей), но обязательно с моим дизайном. Дизайн предоставлю в виде jpg файлов (главная страница, страница категории, страница изображения). Пример подобного сайта http://www.wallpaperscript.net/wscriptdemo/ . Все устраивает, только надо на русском и натянуть мой дизайн. Принимаю заявки от участников с портфолио. Если надо тех. задание могу скинуть в аське.

15 лет назад
omnislash
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
HellMan
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$150
7 дней
Алексей сделал работу первоклассно, выполнил абсолютно все мои "капризы". Очень доволен нашим сотрудничеством и обязательно обращусь снова. Рекомендую Алексея как качественного и ответственного исполнителя.
Приятно было поработать.