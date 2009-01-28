Скрипт галереи обоев рабочего стола.

Необходи изготовить скрипт или подогнать любой движок для галереи обоев рабочего стола. Можно на основе бесплатных ЦМС (или галерей), но обязательно с моим дизайном. Дизайн предоставлю в виде jpg файлов (главная страница, страница категории, страница изображения). Пример подобного сайта http://www.wallpaperscript.net/wscriptdemo/ . Все устраивает, только надо на русском и натянуть мой дизайн. Принимаю заявки от участников с портфолио. Если надо тех. задание могу скинуть в аське.