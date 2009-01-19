Скрипт добавления файлов на сайт

$150
Веб-программированиеЗавершен11 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна форма добавления файлов на хост.

Подробности:

Возможность ввести

- Имя

- Почта

- Текст

- Указать файл на компе (одно поле с возможностью добавить поле по желанию при нажати "+")

Внизу капча.

Ну и кнопка добавить.

Капча:

Очень простая. Пример - выводится 7 цифр, 5 из них черные, а 2 красные - все рандомно, порядок и сами цифры. Ввести нужно 2 красные. Размер цифр 50pt.

Возможность установить максимальный размер файла в кбайтах и разрешенные расширения(jpg, gif, png, flv, txt). Вывод данных в шаблоне.

На хосте в папке http://site.ru/uploads/

создается папка с именем=Имя введенное в форе-дата.

Если имя было написано на русском, автоматом транслировать в англлийский.

Пример: http://site.ru/uploads/vasya-21.02.2009/

и в эту папку загружаются указанные файлы.

Там же создается файл index.php в котором выводится данные из формы- имя, почта, текст и файлы. Если графический файл, то вывести его как картинку, а если отличный от графического, то как ссылку на файл.

В корне есть файл uploads.php и на основе папки uploads он генерирует список ссылок на индексы папок. Чтобы в случае удаления папки, ссылка удалялась и в uploads.php.

15 лет назад
slavakim
38 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$140
3 дня
Все по ТЗ выполнили в срок. Работой очень доволен. Скоро обращусь ещё. Держите марку!
Рады сотрудничеству, обращайтесь ещё!
  • Похожие заказы

  • Доработать iq тест

    $40

    Нужно доработать простейший iq-тест. javascript +php Требуется: -Добавить обработку данных и выдачу результата пользователю после введения пароля. -Подключить к смс биллингу (есть примеры) За создание дополнительных тестов +10$ за тест

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Кодировка в Мускуле - ? после апдейта. ДЛЕ.

    Кароче написал скрипт, который меняет фуллновость. А у одного чела она все русские буквы в ? ставит. На локалке все пашет, че с кодировкой, что неправильно? http://mediashare.com.ua/films/adventures/7-zoloto-durakov-fools-gold-2008.html например.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Индикатор на языке С#

    Требуется написание индикатора на языке NinjaScript(ничем практически не отличается от С# ). Документация: http://www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html Индикатор должен отображать количество заключенных контрактов на конкретной цене. Прилагаю скрин. Вопросы, предложения, пожелания, угрозы - приветствуются. P.S. Проигнорируйте мои пометки на рисунке, важен только индикатор. Индикатор должен ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Java скрипт

    Требуется написать java скрипт который выводит банер adsense или begun и когда кликают на ссыку этих банеров он должен убираться а на его месте вставать ссылка заданная мною

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сервис мгновенных сообщений

    Нужно в существующий сайт вставить модуль мгновенных сообщений от пользователя к пользователю + (желательно) видео чат cam2cam. Возможно использование коммерческих скриптов. Сервер red5. !!! Только для тех у кого есть опыт в данном в вопросе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт галереи обоев рабочего стола.

    $100

    Необходи изготовить скрипт или подогнать любой движок для галереи обоев рабочего стола. Можно на основе бесплатных ЦМС (или галерей), но обязательно с моим дизайном. Дизайн предоставлю в виде jpg файлов (главная страница, страница категории, страница ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать,или найти в интернете скрипт.

    Нужно написать,или найти в интернете скрипт смс викторины. Суть я думаю всем понятна-пользователь отправляет смс,ему приходит вопрос-и он на него отвечает. В конце игры подсчитываются баллы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Класс для работы с платёжными системами

    Необходим класс для работы с платёжными системами (ввод, вывод средств) webmoney yandex Все предложения указывать в тендер. в асю, почту, личку, skype и тд. не писать с выбранным исполнителем свяжусь сам, поэтому указывайте вашу асю.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад