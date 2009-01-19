Скрипт добавления файлов на сайт

Нарисовать Flash шапку для сайта детской библиотеки, есть приблизительно нарисованный материал. сроки 2-3 дня. 296-022-051 skype peering22
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма добавления файлов на хост.
Подробности:
Возможность ввести
- Имя
- Почта
- Текст
- Указать файл на компе (одно поле с возможностью добавить поле по желанию при нажати "+")
Внизу капча.
Ну и кнопка добавить.
Капча:
Очень простая. Пример - выводится 7 цифр, 5 из них черные, а 2 красные - все рандомно, порядок и сами цифры. Ввести нужно 2 красные. Размер цифр 50pt.
Возможность установить максимальный размер файла в кбайтах и разрешенные расширения(jpg, gif, png, flv, txt). Вывод данных в шаблоне.
На хосте в папке http://site.ru/uploads/
создается папка с именем=Имя введенное в форе-дата.
Если имя было написано на русском, автоматом транслировать в англлийский.
Пример: http://site.ru/uploads/vasya-21.02.2009/
и в эту папку загружаются указанные файлы.
Там же создается файл index.php в котором выводится данные из формы- имя, почта, текст и файлы. Если графический файл, то вывести его как картинку, а если отличный от графического, то как ссылку на файл.
В корне есть файл uploads.php и на основе папки uploads он генерирует список ссылок на индексы папок. Чтобы в случае удаления папки, ссылка удалялась и в uploads.php.
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