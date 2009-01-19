Скрипт добавления файлов на сайт

Нужна форма добавления файлов на хост.

Подробности:

Возможность ввести

- Имя

- Почта

- Текст

- Указать файл на компе (одно поле с возможностью добавить поле по желанию при нажати "+")

Внизу капча.

Ну и кнопка добавить.

Капча:

Очень простая. Пример - выводится 7 цифр, 5 из них черные, а 2 красные - все рандомно, порядок и сами цифры. Ввести нужно 2 красные. Размер цифр 50pt.

Возможность установить максимальный размер файла в кбайтах и разрешенные расширения(jpg, gif, png, flv, txt). Вывод данных в шаблоне.

На хосте в папке http://site.ru/uploads/

создается папка с именем=Имя введенное в форе-дата.

Если имя было написано на русском, автоматом транслировать в англлийский.

Пример: http://site.ru/uploads/vasya-21.02.2009/

и в эту папку загружаются указанные файлы.

Там же создается файл index.php в котором выводится данные из формы- имя, почта, текст и файлы. Если графический файл, то вывести его как картинку, а если отличный от графического, то как ссылку на файл.

В корне есть файл uploads.php и на основе папки uploads он генерирует список ссылок на индексы папок. Чтобы в случае удаления папки, ссылка удалялась и в uploads.php.