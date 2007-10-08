Помочь разобраться в коде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалистов хорошо знакомых с скриптом акционом PHPROBID и желательно знанием Ebay API.
Что нужно сделать:
много мелких измениний в скрипте + написание дополнительных модулей
ICQ: 422310285
Человек нужен очень срочно НО с ОПЫТОМ в работе PHPROBID.
Благодарю за внимание.
Оплата через PAYPAL, в худшем случае Western Union.
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