PHPPROBID

Веб-программированиеЗакрытнет заявок95 просмотров
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Ищу специалистов хорошо знакомых с скриптом акционом PHPROBID и желательно знанием Ebay API.

Что нужно сделать:

много мелких измениний в скрипте + написание дополнительных модулей

ICQ: 422310285

Человек нужен очень срочно НО с ОПЫТОМ в работе PHPROBID.

Благодарю за внимание.

Оплата через PAYPAL, в худшем случае Western Union.

PHP
15 лет назад
listorn
Logov Derik 
49 летКанада
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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