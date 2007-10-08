Сделать оригинальными title на движке Joomla

Есть бекап сайта с Юкоза. Надо перенести: 1. Весь контент 2. Все комментарии, правильно привязанные к статьям. 3. Всех пользователей. 4. Все ссылки на файлы. Все остальное – по возможности. Компонент комментариев обсудим и выберем в процессе. Сайт довольно большой, юзеров ...