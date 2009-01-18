Доска объявлений с элементами соц сети.

$500
Веб-программированиеЗакрыт27 заявок370 просмотров
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Требуется сделать сайт, доска объявлений, с элементами соц сети. ТЗ по запросу. HP, MySQL, HTML, Ajax, верстка.

Дизайн готов. Самописная админка сайта.

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
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