Есть шаблон для Joomla http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii скачивание на http://design4free.org/templates/ja-teline-2-version-1.6.html Требуется сделать сайт полностью на русском языке, также на русском должна быть админка, весь функционал остается неизменным (т.е. перевод без нарушения функционала) Требуется заменить разделы на мои (изменить названия), вместо блока ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать сайт, доска объявлений, с элементами соц сети. ТЗ по запросу. HP, MySQL, HTML, Ajax, верстка.
Дизайн готов. Самописная админка сайта.
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