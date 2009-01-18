Исправить проект .NET

Имеется большой проект на С#. Исходников нет! Нужно внести маленькие изменения в сайте: 4 изменения всего.

Я ничем тут не помогу, т.к. не я писал и .NET не владею. Дам доступ по FTP и все. Если прямо очень нужно будет, могу попробовать связаться с программистом, который писал сайт.

СРОЧНО!

Оставляйте аськи, я свяжусь с каждым.