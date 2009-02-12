Создание чата WAP 2.0 для WAP сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки107 просмотров
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Нужно создать чат для WAP сайта версии 2.0 аналог вот: http://spaces.ru/chat/ нужен такой же функционал.

И так жду предложений, возможно кто то из вас далал подобное и уже имеет готовое решение

15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
pahanito
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
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