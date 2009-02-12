Создание чата WAP 2.0 для WAP сайта

Хочу прицениться!!!,сколько будет стоить разработка данного скрипта,что должен содержать скрипт я думаю понятно из названия,нужно что бы было не только текстовые ссылки как у wmlinka или так.ру,но и банеры как у месткома. Полная автоматизация желательна,но не ...