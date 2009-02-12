pahanito

Павел Петров pahanito

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Основная специализация - разработка сайтов любой сложности на собственной CMS.

Также разработка прикладного ПО и/или компонентов на Delphi. Приложения баз данных и/или сами базы данных (MySQL, MSSQL, Access, InterBase).

Стаж работы:

- PHP, MSSQL - 3 года

- Delphi - 6 лет

- MySQL, Access - 4 года

- InterBase - 2 года

Условия работы - по договоренности

Оплата предпочтительно по системе Yandex.Деньги

PHPMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Создание чата WAP 2.0 для WAP сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!