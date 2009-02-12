Основная специализация - разработка сайтов любой сложности на собственной CMS.
Также разработка прикладного ПО и/или компонентов на Delphi. Приложения баз данных и/или сами базы данных (MySQL, MSSQL, Access, InterBase).
Стаж работы:
- PHP, MSSQL - 3 года
- Delphi - 6 лет
- MySQL, Access - 4 года
- InterBase - 2 года
Условия работы - по договоренности
Оплата предпочтительно по системе Yandex.Деньги
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!