Основная специализация - разработка сайтов любой сложности на собственной CMS.

Также разработка прикладного ПО и/или компонентов на Delphi. Приложения баз данных и/или сами базы данных (MySQL, MSSQL, Access, InterBase).

Стаж работы:

- PHP, MSSQL - 3 года

- Delphi - 6 лет

- MySQL, Access - 4 года

- InterBase - 2 года

Условия работы - по договоренности

Оплата предпочтительно по системе Yandex.Деньги