Форма обратной связи

Веб-программированиеЗавершен3 заявки123 просмотра
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Нужна простая форма обратной связи с окном генерации чисел для ввода

Простой сайт визитка (html)

- Имя*

- e-mail*

- телефон

- сообщение*

-код*

И куда\как её размещать.

5$ ну или 200р (могу на телефон кинуть)

15 лет назад
ezhik
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
to-jump-up
Ричи 
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный человек. Задача четко, оплата в срок, общение без задержек. Рекомендую.
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