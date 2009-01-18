Требуется написать скрипт инвест-программы

Уважаемые программисты!

Срочно требуется написать Профессиональный скрипт Инвестиционной программы.

Требования к кандидатам:

1) Высокая степень профессианализма, наличие портфолио, опыт не менее 2-3 лет

2) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (большими буквами)

3)СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ (в связи с горьким опытом работы с "профессионалами из супер веб-студий" и просто "профессионалами" несоблюдение сроков будет НАКАЗЫВАТЬСЯ, вплоть до отказа от услуг и уплаты неустойки по договору.

Требования к скрипту Инвестиционной программы (HYIP).

Пример: www.bricsforex.com

1) Обязательная поддержка как русской, так англоязычной административной и пользовательской части.

2) Поддержка работы с платежными системами C-gold, Perfect money, LR

3) Остальное обговаривается при контакте с исполнителем.

Требуется высокая безопасность скрипта. Будет проводится обязательное тестирование на уязвимости к взлому. Поэтому нужен действительно профессионал своего дела.

Отмечу, что существует множество скриптов подбных программ, но данный будет действительно уникальным поэтому требуется, еще раз отмечу, профессиональный подход.

Конкурсные условия: цена, срок, портфолио, профессионализм исполнителя

Просьба писать обоснованные цены, сроки и т.д.. или не писать вовсе, т.к. сам имею опыт в программировании и в состоянии дать объективную оценку.

С "условиями и требованиями согласен", тогда пишим в 492002700 или сюда

Спасибо за внимание.