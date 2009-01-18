Требуется написать скрипт инвест-программы

Для сайта www.gen.1z1z.ru нужно написать фильтр товаров по характеристикам содержание фильтра 1. Название (поле) 2. Мощность (от ____ до _____ кВт) 3. Стоимость (от ____ до _____ руб.) 4. Производитель (поле с выскакивающим списком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые программисты!
Срочно требуется написать Профессиональный скрипт Инвестиционной программы.
Требования к кандидатам:
1) Высокая степень профессианализма, наличие портфолио, опыт не менее 2-3 лет
2) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (большими буквами)
3)СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ (в связи с горьким опытом работы с "профессионалами из супер веб-студий" и просто "профессионалами" несоблюдение сроков будет НАКАЗЫВАТЬСЯ, вплоть до отказа от услуг и уплаты неустойки по договору.
Требования к скрипту Инвестиционной программы (HYIP).
Пример: www.bricsforex.com
1) Обязательная поддержка как русской, так англоязычной административной и пользовательской части.
2) Поддержка работы с платежными системами C-gold, Perfect money, LR
3) Остальное обговаривается при контакте с исполнителем.
Требуется высокая безопасность скрипта. Будет проводится обязательное тестирование на уязвимости к взлому. Поэтому нужен действительно профессионал своего дела.
Отмечу, что существует множество скриптов подбных программ, но данный будет действительно уникальным поэтому требуется, еще раз отмечу, профессиональный подход.
Конкурсные условия: цена, срок, портфолио, профессионализм исполнителя
Просьба писать обоснованные цены, сроки и т.д.. или не писать вовсе, т.к. сам имею опыт в программировании и в состоянии дать объективную оценку.
С "условиями и требованиями согласен", тогда пишим в 492002700 или сюда
Спасибо за внимание.
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