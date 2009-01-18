Исправить шаблон ТМ или сделать подобное

Нужен модуль (скрипт) для форума phpbb 2.Смс оплата за регистрацию.Нужно будет прикрутить к биллингу smsrent.ru или smsdostup.ru или mobilcent.com .Чтоб пользователь перед тем как зарегистрировался отправил сначала смс.А потом смог зарегиться.Пишите сколько это будет ...