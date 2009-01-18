Переделать модуль оплаты

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переделать прием платежей для скрипта wm-shop-12 для оплаты libertyreserve

15 лет назад
Erik
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавление в Shop-Script защиты от спама

    Необходимо добавить в магазин на базе скрипта SHOP-SCRIPT защиту от спама в форму обсуждения товара. Наиболее предпочтителен вариант с капчей в виде: "Введите ответ на: 2+2х2" Работа без предоплаты. Оплата в WMZ по факту демонстрации вашего метода ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль для DLE

    Нужен модуль для дле 7.5 Который будет после того как изображение в новостях добавляеш, модуль берет и загружает на FTP(другой сервер) картинку, и указывает в новости ссылку на картинку! Вроде все просто! Есть люди с которыми можно договориться??? Пишите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить шаблон ТМ или сделать подобное

    Шаблон номер 21012 вместо лого 'креста' вставить 'голубя' с крыльями. сайт позиционируется как сайт-визитка с небольшим каталогом. разделы перевести на русский язык аля стандартный набор разделов. О нас, Продукция, Контакты.... после редактирования залить на бесплатный хостинг. адрес и все ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать программу в turbo pascal

    Мне нужно написать программу, распознать и выложить текстом не получилось, выкладываю три графических изображения, 130, 131, 132 страницы. Нужно написать параграф 4, пример программы там же, но не понятно на каком языке. Желательно всё сделать быстро ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • FLV player доработка

    Необходимо доработать любой FLV плеер так, что бы видео показывалось ограниченное время, после чего выводится рекламный jpg. Прикрутить этот плеер к ClipShare 4.1 (выдам доступ к нему). Сделать так, что бы полный видик могли смотреть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер Яндекс Wordstat

    Нужно написать многопоточный парсер Яндекс Wordstat wordstat.yandex.ru с проверкой результатов на дубликаты и сохранением в .txt файле. За деталями в ICQ 419149735

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP скрипт для Amiro.CMS

    Нужно расширить функционал на сайте с Amiro Free (www.amiro.ru) с помощью php. Скрипт стандартный – загрузка файлов на сервер. Необходимо прикрутить его с помощью мастера установки надстроек, если нет других способов (это не принципиально). Установка ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт (мод) для форума phpbb 2.Смс биллинг

    Нужен модуль (скрипт) для форума phpbb 2.Смс оплата за регистрацию.Нужно будет прикрутить к биллингу smsrent.ru или smsdostup.ru или mobilcent.com .Чтоб пользователь перед тем как зарегистрировался отправил сначала смс.А потом смог зарегиться.Пишите сколько это будет ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма обратной связи

    Нужна простая форма обратной связи с окном генерации чисел для ввода Простой сайт визитка (html) - Имя* - e-mail* - телефон - сообщение* -код* И куда\как её размещать. 5$ ну или 200р (могу на телефон кинуть)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Собрать сайт

    Нужен человек который сможет собрать некое количество разных скриптов в один портал и единным поиском+дизайном должна быть единная регистрация и база данных прошу если можно указывать примерные цены

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад